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Головкин и Мурата прошли взвешивание перед боем за титулы IBF и WBA Super

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
8 Апреля 2022, 09:31
Головкин и Мурата прошли взвешивание перед боем за титулы IBF и WBA Super

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Сайтаме (Япония) состоялась церемония взвешивания участников вечера бокса 9 апреля, в главном бою которого сойдутся чемпионы мира в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) и Риота Мурата (16-2, 13 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперники сразятся за чемпионские титулы IBF и WBA Super в среднем весе. По результатам взвешивания оба боксера предельно уложились в лимит категории (до 72,5 кг/160 фунтов), показав на весах по 72,5 килограммов.

Вечер бокса в Сайтаме состоится в субботу 9 апреля и начнется около 15:00 по времени Нур-Султана. Главный поединок Головкин — Мурата запланирован приблизительно на 18:10. Прямая трансляция - на телеканалах «Qazsport» и «Qazaqstan».

Напомним, казахстанский боксер Геннадий Головкин и его японский коллега Риота Мурата впервые встретились перед своим очным поединком в ходе пресс-конференции в четверг.

«Я очень благодарен за предоставленную мне возможность. Для меня большая честь находиться в Японии. Я очень рад, что смог встретиться с Муратой и наш титульный бой состоится. Я очень уважаю Риоту как личность. У нас было много времени перед поединком, так что мы с ним очень хорошо подготовились. Это будет отличный бой.

Ситуация в мире действительно тяжелая. Я понимаю, что организовать подобные мероприятия стоит огромных усилий. Я благодарен промоутерам и правительству Японии за содействие в организации данного шоу. Я хочу провести бой, который оправдает ожидания всех тех, кто так долго к нему готовился и ждал», — сказал Геннадий Головкин в ходе пресс-конференции с представителями местных СМИ в Токио.

Напомним, что бой Геннадий Головкин — Риота Мурата станет для обоих боксеров возвращением после длительного простоя: предыдущий поединок казахстанца состоялся в декабре 2020 года, а Мурата не выходил на ринг еще дольше — с конца 2019 года.

Фото: twitter.com/GGGBoxing

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