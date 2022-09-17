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Головкин и «Канело» прошли взвешивание перед третьим боем

Редактор:  
Гульмира Байзакова
17 Сентября 2022, 08:21
Головкин и «Канело» прошли взвешивание перед третьим боем

ЛАС-ВЕГАС. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) и мексиканец Сауль «Канело» Альварес (57-2-2, 39 КО) прошли обязательную процедуру взвешивания перед третьим боем, МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Головкин показал на весах 167,8 фунта (76,11 килограмма), «Канело» — 167,4 фунта (75,93 килограмма). Таким образом, оба боксера успешно уложились в отведенный для суперсреднего веса лимит — 168 фунтов (76,2 килограмма).

Геннадий Головкин и Сауль Альварес сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе (на данный момент все пояса принадлежат «Канело»). Также стоит добавить, что для Головкина это будет первый бой в карьере, который он проведет не в среднем весе.


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