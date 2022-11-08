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    09:35, 08 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Головкин и Канело поддержали Айдоса Ербосынулы

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль «Канело» Альварес обратился со словами поддержки к госпитализированному после тяжелого нокаута Айдосу Ербосынулы. Прославленный казахстанский боксер Геннадий Головкин также адресовал своему соотечественнику пожелания скорейшего выздоровления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Ты в моих молитвах, брат», — написал «Канело» в «сторис» своего Instagram, добавив фото со страницы казахстанца. Стоит отметить, что Айдос Ербосынулы весной этого года был спарринг-партнером Сауля Альвареса.

    «Здоровья и скорейшего восстановления, Айдос. Сил родным и близким», — написал GGG в «сторис» своего Instagram.

    Напомним, в минувшие выходные Ербосынулы проиграл тяжелым нокаутом кубинцу Давиду Моррелю бой за титул «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в суперсреднем весе, после чего был госпитализирован, а впоследствии введен в искусственную кому из-за кровоизлияния в мозг.

    Накануне в команде Айдоса сообщили, что он вышел из комы и его жизни ничто не угрожает.


    Фото: instagram.com/yerbossynuly_aidos




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