Головкин и Канело поддержали Айдоса Ербосынулы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль «Канело» Альварес обратился со словами поддержки к госпитализированному после тяжелого нокаута Айдосу Ербосынулы. Прославленный казахстанский боксер Геннадий Головкин также адресовал своему соотечественнику пожелания скорейшего выздоровления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Ты в моих молитвах, брат», — написал «Канело» в «сторис» своего Instagram, добавив фото со страницы казахстанца. Стоит отметить, что Айдос Ербосынулы весной этого года был спарринг-партнером Сауля Альвареса.

«Здоровья и скорейшего восстановления, Айдос. Сил родным и близким», — написал GGG в «сторис» своего Instagram.

Напомним, в минувшие выходные Ербосынулы проиграл тяжелым нокаутом кубинцу Давиду Моррелю бой за титул «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в суперсреднем весе, после чего был госпитализирован, а впоследствии введен в искусственную кому из-за кровоизлияния в мозг.

Накануне в команде Айдоса сообщили, что он вышел из комы и его жизни ничто не угрожает.

Фото: instagram.com/yerbossynuly_aidos











