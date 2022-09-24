Головкин и Канело официально отстранены от боев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Утром 18 сентября в Лас-Вегасе состоялся третий бой между Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО) и Саулем «Канело» Альваресом (58-2-2, 39 КО), на кону в котором стояли все основные титулы чемпиона мира во втором среднем весе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Поединок прошел всю отведенную дистанцию в 12 раундов и завершился победой Альвареса единогласным решением судей. Для Головкина это поражение стало вторым в карьере. Его предыдущий проигрыш в 2018 году также был делом рук «Канело».

После боя Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) наложила ограничения на обоих соперников, на неопределенный срок запретив им выходить на ринг. Данная мера носит медицинский характер и служит для надлежащего восстановления.

Ранее стало известно, что Головкину официально назначили бой с обязательным соперником.





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