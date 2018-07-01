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Головкин и его тренер прокомментировали судейский вопрос перед боем с «Канело»

24 Июля 2018 05:25 163
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Головкин и его тренер прокомментировали судейский вопрос перед боем с «Канело»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) и его тренер Абель Санчес хотят, чтобы судьи второго боя с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО) в этот раз выполнили свою работу должным образом, сообщает Sports.kz.

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«Во втором бою я хочу больше профессионализма от судей», - признался Головкин.

«Очевидно, у нас есть несколько вопросов к судьям. В том числе, и от меня. Но, думаю, в этот раз на них оказывается больше давления», - подчеркнул Санчес.

Напомним, первый бой «Канело» - GGG завершился скандальной ничьей: Аделаида Берд насчитала 118-110 в пользу Альвареса, Дон Трелла - 114-114 (при этом он отдал мексиканцу лучший раунд Головкина - седьмой). Один лишь Дэйв Моретти оценил бой как победу Головкина - 115-113.

 

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Ключевые слова: Спорт, Головкин,
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