Головкин и Деревянченко завершили сделку по бою за титул чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Журналист ESPN.com Дэн Рафаэль сообщил, что промоутер украинца Сергея Деревянченко Луи ДиБелла поставил подпись в контракте на титульный бой с казахстанским боксером Геннадием Головкиным. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Промоутер Сергея Деревянченко Луи ДиБелла заявил ESPN в среду утром, что он подписал соглашение, которое завершает сделку по бою между Геннадием Головкиным и Сергеем Деревянченко в рамках среднего веса», — пишет в своем Twitter-аккаунте Рафаэль.

Напомним, бой Головкин — Деревянченко должен состояться пятого октября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. На кону будет стоять вакантный титул IBF.