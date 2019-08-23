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Головкин и Деревянченко провели первую дуэль взглядов перед боем

23 Августа 2019, 07:45
Головкин и Деревянченко провели первую дуэль взглядов перед боем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин и украинец Сергей Деревянченко впервые встретились лицом к лицу перед боем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Они провели пресс-конференцию на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США), после чего устроили традиционную процедуру дуэли взглядов.

Выступая перед журналистами, Деревянченко заявил, что «время Головкина прошло», а Геннадий, в свою очередь, признался, что «немного побаивается своего соперника».

Полное видео пресс-конференции можно посмотреть ниже.

Бой Головкин — Деревянченко состоится 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). На кону будет стоять вакантный пояс чемпиона мира в среднем весе по версии IBF, который недавно принадлежал мексиканскому боксеру Саулю Альваресу. Также в прошлом году поясом IBF владел и сам Головкин — он был лишен титула за отказ от обязательной защиты как раз против Деревянченко.

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