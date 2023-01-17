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Головкин и Алимханулы вошли в ТОП-50 лучших боксеров планеты

17 Января 2023, 11:25
Головкин и Алимханулы вошли в ТОП-50 лучших боксеров планеты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сайт Worldboxingnews.net опубликовал список из пятидесяти лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Лидером рейтинга стал украинский боксер Александр Усик. На втором месте расположился японец Наоя Иноуэ. Третьим стал мексиканец Сауль Альварес. Также в ТОП-10 вошли Эррол Спенс, Дмитрий Бивол, Теренс Кроуфорд, Девин Хэйни, Джермелл Чарло, Хуан Франсиско Эстрада и Шакур Стивенсон.

Что касается казахстанских боксеров, то их в рейтинге World Boxing News оказалось двое: Геннадий Головкин занял 27-е место, Жанибек Алимханулы — 48-е.

Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO, а Алимханулы владеет поясом WBO в этом же дивизионе.


Фото: Getty Images

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