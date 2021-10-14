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Головкин и Алимханулы вошли в топ-10 рейтинга ESPN

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
14 Октября 2021, 20:01
Головкин и Алимханулы вошли в топ-10 рейтинга ESPN

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт телеканала ESPN опубликовал актуальную версию рейтинга боксеров во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В среднем весе чемпион мира IBF/IBO Геннадий Головкин сохранил вторую строчку, а проспект Жанибек Алимханулы остался на восьмом месте. Лидером по-прежнему является обладатель титула WBC Джермалл Чарло из США.

Полностью ТОП-10 среднего веса по версии ESPN выглядит так:

1 (1). Джермалл Чарло (США)

2 (2). Геннадий Головкин (Казахстан)

3 (3). Деметриус Андраде (США)

4 (4). Риота Мурата (Япония)

5 (5). Хайме Мунгия (Мексика)

6 (6). Сергей Деревянченко (Украина)

7 (7). Крис Юбэнк-младший (Великобритания)

8 (8). Жанибек Алимханулы (Казахстан)

9 (-). Эрисланди Лара (Куба)

10 (9). Эскива Фалькао (Бразилия).


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