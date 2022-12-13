Головкин и Алимханулы вошли в рейтинг топ-100 лучших боксеров современности
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Телеканал ESPN опубликовал рейтинг топ-100 лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В список попали два чемпиона мира в среднем весе из Казахстана — обладатель титулов WBA Super/IBF/IBO Геннадий Головкин и (42-2-1, 37 КО) и владелец пояса WBO Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО).
40-летний Головкин занял 21-е место в рейтинге, 29-летний Алимханулы попал на 90-ю строчку.
На вершине рейтинга находится японец Наоя Иноуэ (24-0, 21 КО), ставший абсолютным чемпионом мира в легчайшем дивизионе.
Рейтинг P4P от ESPN:
1. Наоя Иноуэ;
2. Теренс Кроуфорд;
3. Александр Усик;
4. Тайсон Фьюри;
5. Дмитрий Бивол;
6. Сауль «Канело» Альварес;
7. Эррол Спенс-младший;
8. Артур Бетербиев;
9. Девин Хейни;
10. Шакур Стивенсон;
...
21. Головкин;
...90. Алимханулы.
Фото: sports.kz