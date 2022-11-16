Головкин и Алимханулы узнали свои позиции в обновленном рейтинге ESPN

16 Ноября 2022, 09:29

16 Ноября 2022, 09:29

Головкин и Алимханулы узнали свои позиции в обновленном рейтинге ESPN

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сайт телеканала ESPN опубликовал обновленную версию рейтингов боксеров во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В рейтинге среднего веса представленные в нем чемпионы мира из Казахстана Геннадий Головкин и Жанибек Алимханулы не изменили положения.

Тройка лидеров осталась прежней: первое место у чемпиона мира WBC Джермалла Чарло, за ним следуют обладатель титулов WBA Super, IBF и IBO Головкин и Деметриус Андраде. Что касается Алимханулы, то он, несмотря на победу и успешную защиту титула чемпиона мира WBO в бою с британцем Дензелом Бентли, остался на четвертой позиции.

Полностью рейтинг средневесов от ESPN выглядит так:

1. Джермалл Чарло (США)

2. Геннадий Головкин (Казахстан)

3. Деметриус Андраде (США)

4. Жанибек Алимханулы (Казахстан)

5. Риота Мурата (Япония)

6. Хайме Мунгия (Мексика)

7. Крис Юбэнк-младший (Великобритания)

8. Карлос Адамес (Доминиканская Республика)

9. Эрисланди Лара (Куба)

10. Эскива Фалькао (Бразилия)

Фото: sports.kz