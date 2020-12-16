Головкин философски ответил на вопрос о планах на следующий год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обладатель титулов чемпиона мира IBF и IBO в средней весовой категории Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) в беседе с Boxingscene.com заявил, что предпочитает не забегать вперед и не пытаться предположить, что будет делать в следующем году, пишет Sports.kz.

19 декабря GGG вернется на ринг в бою со своим обязательным претендентом, поляком Камилом Шереметой (21-0, 35 КО). Встреча состоится на арене Seminole Hard Rock Hotel & Casino в Голливуде, штат Флорида, США.

«Трудно предсказать, — сказал Геннадий о своих планах на 2021 год, — О следующем годе даже мечтать сложно. Так что предлагаю всем просто жить и смотреть по ситуации, а не предсказывать фантастические вещи».