Головкин договорился об объединительном бое с чемпионом мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин достиг договоренности о бое с обладателем титула WBA Super в этой же категории, японцем Риотой Муратой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По информации инсайдера ESPN Майка Коппинджера, поединок запланирован на 28 декабря в Кобе (Япония). В то же время боксерам еще необходимо получить «зеленый свет» на проведение этого боя от стримингового сервиса DAZN.

Стоит отметить, что оба соперника не выходили на ринг довольно продолжительное время. Головкин в предыдущий раз боксировал в декабре 2020 года, когда остановил поляка Камила Шеремету. Простой Мураты еще более затяжной — он не выступал с декабря 2019-го, когда досрочно победил канадца Стивена Батлера.