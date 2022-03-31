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Головкин дал первое интервью после прибытия в Японию

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
31 Марта 2022, 21:48
Головкин дал первое интервью после прибытия в Японию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) прилетел в Токио на бой с японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО) и уже успел пообщаться с местными журналистами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Я чувствую себя очень хорошо, я в хорошей физической форме и счастлив. Я испытал облегчение, когда после нескольких продолжительных тренировочных лагерей наконец-то прилетел в Японию. Что касается Мураты, то он — опасный противник, он умный и сильный боксер, но я идеально сделаю всё то, что тренировал. Поскольку мне будет противостоять такой боец, этот вечер станет захватывающим и для болельщиков, и для него самого», — сказал Головкин.

Бой Головкин — Мурата состоится 9 апреля в Сайтаме (Япония).

Ранее Головкин сделал прогноз на исход боя с Муратой.


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