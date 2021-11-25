Головкин анонсировал грандиозный бой в 2022 году
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира IBF/IBO в среднем весе Геннадий Головкин намекнул на то, что в случае своей победы над обладателем титула WBA Super Риотой Муратой 29 декабря, рассмотрит возможность проведения некоего весьма масштабного противостояния. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Возможно, речь идет об объединительном бое с одним из других чемпионов дивизиона, Джермаллом Чарло или Деметриусом Андраде, или же о долгожданном завершении трилогии с Саулем «Канело» Альваресом.
Напомним, что бой Головкина и Мураты состоится в японской Сайтаме.
«Если с этим боем (против Мураты) всё пройдет хорошо, то у меня будет шанс стать частью интересного поединка, который был бы очень ценен во всех отношениях. Это был бы бой очень большого значения. Если это произойдет, то я буду открыт и буду внимательно следить за этой возможностью, - сказал Головкин в беседе с Los Angeles Times.
- Секрет своей мотивации раскрыл Геннадий Головкин
- Геннадий Головкин рассказал о своих планах после завершения карьеры боксера
- Казахстанские теннисисты сразятся с узбекистанскими за выход в финал первенства Азии
- Жанибек Алимханулы сделал заявление о чемпионском бое и дальнейших планах
- Где смотреть матч Лиги конференций «Кайрат» - «Базель»
- «Барыс» примет на своем льду нижегородское «Торпедо»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана