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Головкин анонсировал грандиозный бой в 2022 году

25 Ноября 2021 12:14
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Головкин анонсировал грандиозный бой в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира IBF/IBO в среднем весе Геннадий Головкин намекнул на то, что в случае своей победы над обладателем титула WBA Super Риотой Муратой 29 декабря, рассмотрит возможность проведения некоего весьма масштабного противостояния. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Возможно, речь идет об объединительном бое с одним из других чемпионов дивизиона, Джермаллом Чарло или Деметриусом Андраде, или же о долгожданном завершении трилогии с Саулем «Канело» Альваресом.

Напомним, что бой Головкина и Мураты состоится в японской Сайтаме.

«Если с этим боем (против Мураты) всё пройдет хорошо, то у меня будет шанс стать частью интересного поединка, который был бы очень ценен во всех отношениях. Это был бы бой очень большого значения. Если это произойдет, то я буду открыт и буду внимательно следить за этой возможностью, - сказал Головкин в беседе с Los Angeles Times.



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#Спорт   #Головкин   #Бокс  
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