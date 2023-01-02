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    18:17, 01 Январь 2023 | GMT +6

    Головкин, Алимханулы и Нурсултанов узнали свои места в первом рейтинге нового года

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сайт VRinge.com обновил рейтинги лучших боксеров в различных весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанцы присутствуют в двух рейтингах. В среднем весе первое место занимает чемпион мира по версии WBO Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО); также в топ-10 входит обладатель пояса WBO International Мейирим Нурсултанов (18-0, 11 КО) — он занимает десятое место. В суперсреднем весе на пятой позиции значится Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО), хотя он до сих пор владеет тремя поясами чемпиона мира в среднем весе — WBA Super, IBF и IBO.

    Напомним, Геннадий Головкин провел свой последний бой именно в суперсреднем весе: он сразился за звание абсолютного чемпиона мира с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (58-2-2, 39 КО) и проиграл ему единогласным решением судей.

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