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Голова полуторогодовалой девочки из Шымкента застряла в кастрюле

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
10 Мая 2021, 15:34
Голова полуторогодовалой девочки из Шымкента застряла в кастрюле

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте полуторогодовалая девочка последние два дня играла с кастрюлей. Во время игры она надела ее на голову и не могла снять, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на группу по связям с общественностью ДЧС города.

«Голова малышки застряла так плотно, что вызволить себя она уже не могла. Об этом происшествии сообщение поступило в Службу спасения 9 мая в 12:40. Снять кастрюлю не удалось и родителям, все старания не принесли успеха, тогда они обратились за помощью в экстренную службу», - рассказали в пресс-службе ДЧС.


Спасательное подразделение в составе 4 сотрудников ДЧС РК под руководством главного спасателя К. Нускабаева прибыли на место происшествия по улице Торекулова, чтобы вызволить малышку. Здоровье ребенка не пострадало, но любая попытка притронуться к ее голове заканчивалась громким плачем. Уставшая от плача малышка, к моменту приезда спасателей, уснула.

Спасатели, применив растительное масло, осторожными и четкими движениями за 15 минут сняли с головы маленькой шалуньи злополучную кастрюлю и вызволили ребенка из «плена». Операция по спасению завершилась успешно, девочка не пострадала.


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