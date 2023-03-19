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Голосую за справедливость и мирное небо – ветеран из Тараза

Автор:  
Галина Скрипник
19 Марта 2023, 20:10
Голосую за справедливость и мирное небо – ветеран из Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Активная общественница, член областного совета ветеранов города Тараза Наталья Гончарова сегодня пришла на избирательный участок отдать свой голос за будущее Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ.

Ветеран проголосовала на 49-м избирательном участке, который функционирует в средней школе №32 расположенной на Химпоселке города Тараза.

«Эту школу строил мой папа Гончаров Петр Терентьевич, Герой Социалистического Труда, со своей бригадой, треста «Джамбулхимстрой», СУ-3. Я училась в этой школе. И всегда с огромной радостью прихожу сюда голосовать за мирное небо, за справедливость, за счастливое будущее нашего Казахстана», - сказала Наталья Гончарова.

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На фасаде этой школы установлена мемориальная доска в память легендарного жамбылского строителя Петра Гончарова. За строительство Новоджамбулского фосфорного завода (НДФЗ) в 1979 году он получил звание Героя Социалистического Труда.

По данным избирательной комиссии по Жамбылской области, жители региона голосовали на 499 территориальных избирательных участках.

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