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Голосуя, имеем возможность повлиять на дальнейший курс развития страны - Казыбек Шайх

Автор:  
Гульзат Сахова
10 Января 2021, 16:48
Голосуя, имеем возможность повлиять на дальнейший курс развития страны - Казыбек Шайх

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент ОЮЛ «Национальная ассоциация кооперативов и других форм экономических сообществ Республики Казахстан» Казыбек Шайх поделился своим мнением касательно проходящих выборов в Мажилис Парламента и маслихаты РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, выборы - это результат фиксации проделанной работы.

«Очень важно, что в дальнейшем будут делать партии или люди, за которых мы проголосовали сегодня, насколько будет выстроена с ними работа, к каким результатам мы придем, как мы будем менять общество к лучшему, как политические партии будут сотрудничать с населением. Население путем голосования выбирает свою программу, свою доктрину и свой план, по которым должны развиваться наше общество. И, голосуя, мы имеем возможность повлиять на курс, по которому будет двигаться государство в дальнейшем», - сказал он.

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Также Казыбек Шайх добавил, что выборы проходят достаточно спокойно.

«Для нас самое важное - это строительство сильного государства. Если это требование выполняются, всё остальное - это вопрос дискуссии и проработки», - заключил спикер.

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