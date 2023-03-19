Голосовать приходили семьями - наблюдатель коалиции «Дауыс» о выборах в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Наблюдатели от политических партий, общественных организаций и самовыдвиженцев следят за тем, как проходят выборы в Мажилис Парламента и маслихаты на участках в Акмолинской области. Представители Коалиции независимых наблюдателей «Дауыс» поделились своим мнением о проходящем процессе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в нашей стране проходят выборы в Мажилис и маслихаты. Наблюдатели от Коалиции независимых наблюдателей «Дауыс» принимают активное участие в наблюдении на избирательных участках. Голосование проходит спокойно, прозрачно. Жители проявляют гражданскую активность, приходят на участки в приподнятом настроении. В отличие от предыдущих выборов стало больше наблюдателей - доверенных лиц от кандидатов и партий», - написала наблюдатель Коалиции независимых наблюдателей «Дауыс» Сандугаш Каиржанова из Астраханского района в своем аккаунте.

Впечатлениями от голосования поделился еще один наблюдатель от Коалиции независимых наблюдателей «Дауыс» Наталья Крейдич.

«Ближе к 12:00 посетила участок №100 в Акколе. В это время наступил «час пик», когда перед входом в участок и избирательной комиссией, принимавшей людей по адресам регистрации, образовались даже небольшие очереди из 6-7 человек. Голосовать приходили семьями, с пожилыми родителями, мамы с грудными детьми. Явка избирателей составила чуть более 50%», - рассказала своим подписчикам Наталья Крейдич.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. По состоянию на 16:00 19 марта бюллетени получили 53,11% от общего количества граждан, включенных в списки.