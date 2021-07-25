+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 31 °С
Алматы: 36 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Голосование за сельских акимов идет на 173 избирательных участках в Костанайской области

25 Июля 2021 10:11
Поделиться:
Голосование за сельских акимов идет на 173 избирательных участках в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — О начале процедуры голосования и действующих избирательных участках рассказала член Костанайской областной избирательной комиссии Асия Дуанбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ». Область прикрепленных файлов

Новости по теме
Выбранный сельский аким должен будет стать «десижн-мейкером» - Белла Газдиева
221 избирательный участок работает в ВКО Около 1 млн 210 тысяч избирателей голосуют на выборах акимов в Казахстане Первые прямые выборы сельских акимов займут важное место в истории Казахстана - Болат Калиев

«Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями Костанайской области, по состоянию на 7.00 часов времени столицы 25 июля 2021 года в 23 селах, двух поселках, 40 сельских округах 173 избирательных участка приступили к голосованию. В избирательные бюллетени внесены 147 кандидатов»,- сообщила она.

На всех 173 избирательных участках оборудованы помещения для голосования в соответствии с инструкцией, утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

«На всех участках имеются информационные плакаты о кандидатах, оформлены стенды с необходимой информацией о составах комиссий, телефонах вышестоящей комиссии, органов прокуратуры и судов, правилами поведения в помещении для голосования, утвержденными постановлениями участковых избирательных комиссий. На избирательных участках предусмотрены необходимые меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19», - добавила член ТИК.

Областная избирательная комиссия призывает избирателей Костанайской области принять активное участие в голосовании.


Подписывайтесь на наш канал:

#Костанайская область   #Выборы акимов  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Новости по теме
Выбранный сельский аким должен будет стать «десижн-мейкером» - Белла Газдиева
221 избирательный участок работает в ВКО
Около 1 млн 210 тысяч избирателей голосуют на выборах акимов в Казахстане
Первые прямые выборы сельских акимов займут важное место в истории Казахстана - Болат Калиев
Популярное
1 Эпидситуация в Алматы резко ухудшилась – Жандарбек Бекшин
2 Сильная жара ожидается в Алматы
3 Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 12 областях Казахстана
4 Карантинные меры усиливают в ВКО
5 Новое постановление санврача ВКО: каким объектам разрешено работать
Читайте также
218 избирательных участков работают в Акмолинской области
Жители смогут вести мониторинг всего процесса – Алма Козбаева о выборах
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив