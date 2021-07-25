Голосование за сельских акимов идет на 173 избирательных участках в Костанайской области
КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — О начале процедуры голосования и действующих избирательных участках рассказала член Костанайской областной избирательной комиссии Асия Дуанбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ». Область прикрепленных файлов
«Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями Костанайской области, по состоянию на 7.00 часов времени столицы 25 июля 2021 года в 23 селах, двух поселках, 40 сельских округах 173 избирательных участка приступили к голосованию. В избирательные бюллетени внесены 147 кандидатов»,- сообщила она.
На всех 173 избирательных участках оборудованы помещения для голосования в соответствии с инструкцией, утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.
«На всех участках имеются информационные плакаты о кандидатах, оформлены стенды с необходимой информацией о составах комиссий, телефонах вышестоящей комиссии, органов прокуратуры и судов, правилами поведения в помещении для голосования, утвержденными постановлениями участковых избирательных комиссий. На избирательных участках предусмотрены необходимые меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19», - добавила член ТИК.
Областная избирательная комиссия призывает избирателей Костанайской области принять активное участие в голосовании.
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