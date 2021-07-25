Голосование за сельских акимов идет на 173 избирательных участках в Костанайской области

«Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями Костанайской области, по состоянию на 7.00 часов времени столицы 25 июля 2021 года в 23 селах, двух поселках, 40 сельских округах 173 избирательных участка приступили к голосованию. В избирательные бюллетени внесены 147 кандидатов»,- сообщила она.

На всех 173 избирательных участках оборудованы помещения для голосования в соответствии с инструкцией, утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

«На всех участках имеются информационные плакаты о кандидатах, оформлены стенды с необходимой информацией о составах комиссий, телефонах вышестоящей комиссии, органов прокуратуры и судов, правилами поведения в помещении для голосования, утвержденными постановлениями участковых избирательных комиссий. На избирательных участках предусмотрены необходимые меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19», - добавила член ТИК.

Областная избирательная комиссия призывает избирателей Костанайской области принять активное участие в голосовании.