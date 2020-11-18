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Голосование в столице: как узнать свой избирательный участок

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Ноября 2020, 17:40
Голосование в столице: как узнать свой избирательный участок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Получить сведения о своем избирательном участке онлайн можно несколькими способами. Об этом в ходе брифинга рассказал руководитель рабочей группы по цифровизации – заместитель председателя правления АО «Астана Innovations» Аскар Таксимов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города.

1. Сайт акимата города astana.gov.kz . На главной странице необходимо кликнуть на баннер «Найти свой избирательный участок».

2. Единый контакт-центр iKomek по телефону 109 в режиме 24/7. Операторы будут отвечать на телефонные звонки, принимать обращение через мессенджеры iKomek. Действуют Телеграм чат-бот @nursultanikomek109_bot; мобильное приложение «iKOMEK109» (Play Store/App Store); Facebook @ikomek109; эл. почта 109@ikomekastana.kz; Instagram @ikomek109.

3. Мобильное приложение Smart Astana. Доступно для Android и iOS платформ.

4. Телеграм чат-бота @smartastana_bot.

«Указав ИИН, фамилию, имя, отчество и дату рождения либо адрес объекта, где зарегистрирован избиратель (улица, дом), сервисы позволяют в режиме онлайн получить информацию об избирательном участке. Его номер, адрес, контакты. На сегодня номера телефонов на избирательных участках не утвердились, по мере готовности их будут добавлять. Также можно увидеть отметку о местонахождении центра избирательного участка на карте», – сказал Аскар Таксимов.

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Кроме того, по словам спикера, в скором времени будет доступна информация о ближайших автобусных остановках к центрам избирательных участков и номерах обслуживающих маршрутов.

Напомним, выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан и маслихатов состоятся 10 января 2021 года.

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