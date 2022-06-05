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    08:35, 05 Июнь 2022 | GMT +6

    Голосование проходит на 9 964 участках референдума

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Голосование проходит на 9 964 участках референдума. Об этом сообщил член Центральной комиссии референдума Мухтар Ерман, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По данным областных, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент комиссий референдума, по состоянию на 08:00 по времени столицы во всех регионах приступили к голосованию 9 947 участков референдума. Также началось голосование на 17 участках при представительствах Республики Казахстан в 15 государствах. 48 избирательных участков за рубежом начали голосовать по местному времени. Таким образом, в настоящее время голосование проходит на 9 964 участках референдума», - сказал Мухтар Ерман.

    Он отметил, что с 10 часов члены Центральной комиссии референдума будут проводить брифинги каждые два часа.


    Теги:
    Общество ЦИК Референдум
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