НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Голосование проходит на 9 964 участках референдума. Об этом сообщил член Центральной комиссии референдума Мухтар Ерман, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным областных, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент комиссий референдума, по состоянию на 08:00 по времени столицы во всех регионах приступили к голосованию 9 947 участков референдума. Также началось голосование на 17 участках при представительствах Республики Казахстан в 15 государствах. 48 избирательных участков за рубежом начали голосовать по местному времени. Таким образом, в настоящее время голосование проходит на 9 964 участках референдума», - сказал Мухтар Ерман.

Он отметил, что с 10 часов члены Центральной комиссии референдума будут проводить брифинги каждые два часа.