Голосование проходит на 777 участках в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНАФОРМ – В Карагандинской области в семь часов утра открылись участки по проведению общенационального референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан. В регионе их 777. По информации областной избирательной комиссии, зарегистрировано более 880 тысяч участников референдума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первые избиратели уже пришли на участки, проявив гражданскую сознательность и сделав свой выбор.

На участке № 17 г. Караганды, расположенном во Дворце культуры горняков, зарегистрированы 2082 участника референдума.

Одним из первых здесь проголосовал пенсионер Алтай Оралбаев.

«Живу рядом. Каждое утро выхожу на физзарядку. Сегодня сначала пришел отдать свой голос. Считаю, гражданская позиция – это важно для всех. От нас зависит будущее нашей страны», – сказал карагандинец.

Процесс голосования отслеживают наблюдатели от партий и общественных объединений.

Аким Карагандинской области Женис Касымбек проголосовал на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК. Глава региона отдал свой голос на участке № 42, расположенном в школе-гимназии имени аль-Фараби в Караганде.