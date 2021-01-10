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Голосование началось на избирательных участках в Турции

10 Января 2021, 13:29
Голосование началось на избирательных участках в Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для граждан Казахстана начали работу избирательные участки в Анкаре, Стамбуле и Анталии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Telegram-канал МИД РК.

Самыми первыми начали свою работу избирательные участки при Посольствах Казахстана в Японии и Республике Корея.

Избирательные участки #261 в Токио и #258 в Сеуле открылись для голосования в 07.00 часов местного времени. Казахстанцы, находящиеся в этих странах, имеют возможность первыми воспользоваться своим избирательным правом.

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Самым первым проголосовавшим на парламентских выборах гражданином Казахстана является студент университета Корё в Южной Корее Аделина Алпамыс.

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Турция   Выборы-2021  
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