Голосование набирает темп в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области голосование идет полным ходом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

С самого начала кампании акмолинцы проявляют высокую активность. Уже к 12 часам, согласно данным, представленным областной избирательной комиссией, в регионе проголосовали 41,3% процента избирателей.

«Сегодня в 07:00 утра в области начали работать избирательные участки. Жители принимают активное участие в голосовании. По состоянию на 12:00, согласно данным, которые мы в режиме онлайн получаем от наших комиссий проголосовали 209 632 человек», - сообщил председатель областной комиссии референдума Манарбек Садуов.

На своем избирательном участке проголосовал и аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

В городе Косшы проголосовал 97-летний ветеран ВОВ Нургасым Ажитаев. Аксакал сам прибыл на участок, чтобы отдать свой голос.

Одними из первых выполнила гражданский долг семья Акылбековых из Буландынского района. Она проголосовала на избирательном участке № 279 города Макинска, который открыт на базе Специализированной детско-юношеской спортивной школы.

Проявить гражданскую позицию и сделать свой выбор на избирательные участки приходит и молодежь. Молодые люди очень ответственно отнеслись к голосованию и уверены, что сделали правильный выбор.

Впервые отдать свой голос поспешила 18-летняя Жазира Жусумбекова .

«На референдуме я голосую впервые, для меня это большая честь. Специально для молодых, которые впервые голосуют, устроили сюрпризы. Очень приятно получать такие подарки, мне кажется, что этот день навсегда запомнится», - поделилась впечатлениями Жазира.

К слову, в настоящее время голосование в области проходит на 718 участках.