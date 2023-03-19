Голосование на выборах в Парламент РК на избирательных участках в России завершилось

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Голосование на выборах в Мажилис Парламента РК на избирательных участках на территории пяти городов России завершено. Итоговая явка избирателей по РФ составила 54,4 процента, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Члены участковых избирательных комиссий в городах Москве, Санкт-Петербурге, Казани, приступили к подсчету бюллетеней. Ранее до этого завершилось голосование в Омске и Астрахани.

«Итоговая явка избирателей на территории России составила 54,4 процента. Бюллетени получили 1 355 человек. На избирательном участке №265 в Москве бюллетени получили 650 избирателей, в Санкт-Петербурге - 318, в Казани - 253, в Омске - 34 и Астрахани - 100», - сообщил секретарь участковой избирательной комиссии при Посольстве Казахстана в России Руслан Шаймаганбетов.