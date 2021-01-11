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Голосование на выборах в Мажилис Парламента РК завершилось в Бельгии

Автор:  
Арнур Рахимбеков
11 Января 2021, 01:44
Голосование на выборах в Мажилис Парламента РК завершилось в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В 20.00 часов по времени г.Брюссель завершилось голосование на избирательном участке №247, организованном при Посольстве РК в Бельгии, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил председатель участковой избирательной комиссии Ерболат Сембаев, голосование проходило в строгом соответствии с санитарными нормами.

В списке избирателей значилось 247 граждан РК, из них проголосовало более 30 процентов.

По словам отечественных дипломатов, на активность избирателей повлияли условия «жесткого карантина» в Бельгии, а также то, что большинство казахстанских студентов, обучающихся в бельгийских вузах в настоящее время находится в Казахстане и учится дистанционно.


МИД РК   Мажилис   Политические партии   Бельгия   Выборы-2021  
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