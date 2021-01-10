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Голосование на выборах в Мажилис Парламента РК началось в Бельгии

Автор:  
Арнур Рахимбеков
10 Января 2021, 11:54
Голосование на выборах в Мажилис Парламента РК началось в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. – В 7 часов утра по времени г.Брюссель (12 часов по времени г.Нур-Султана) в столице Бельгии начал работу избирательный участок № 241, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Избирательный участок организован при посольстве Республики Казахстан в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург по совместительству.

Работа избирательного участка началась в торжественной обстановке с исполнения Государственного гимна Республики Казахстан.

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В соответствии с пунктом 1 ст. 38 Конституционного Закона РК «О выборах в Республике Казахстан», голосование будет проведено с 07:00 до 20:00 по времени Брюсселя.

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