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Голосование на выборах Президента РК началось в Бельгии

20 Ноября 2022, 12:27
Голосование на выборах Президента РК началось в Бельгии
20 Ноября 2022, 12:27

Голосование на выборах Президента РК началось в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Бельгии началось голосование на выборах Президента РК. Для этого в городе Брюсселе при посольстве РК организован избирательный участок № 241, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как уточнили представители избирательной комиссии, в списках избирателей 120 граждан Казахстана. Ожидается, что в выборах примут участие сограждане постоянно проживающие в Бельгии и Люксембурге.


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