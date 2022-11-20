Голосование на выборах Президента РК началось в Бельгии

20 Ноября 2022, 12:27

20 Ноября 2022, 12:27

Голосование на выборах Президента РК началось в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Бельгии началось голосование на выборах Президента РК. Для этого в городе Брюсселе при посольстве РК организован избирательный участок № 241, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как уточнили представители избирательной комиссии, в списках избирателей 120 граждан Казахстана. Ожидается, что в выборах примут участие сограждане постоянно проживающие в Бельгии и Люксембурге.