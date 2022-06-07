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    21:09, 06 Июнь 2022 | GMT +6

    Голосование на референдуме прошло прозрачно и честно – российский эксперт

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    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Голосование на референдуме по поправкам в Конституцию страны прошло прозрачно и честно. Об этом сегодня в ходе круглого стола в Москве сообщил российский специалист по Центральной Азии Аркадий Дубнов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Эксперт отметил, что наблюдавшаяся разница в активности избирателей по городам республики подтверждает объективность озвученных властями результатов.

    «Было достаточно честное, прозрачное голосование», - сказал А. Дубнов.

    По его словам, импульсом к целому ряду политических преобразований послужили события трагического января в Казахстане.

    «Драма января переросла в необходимость переутверждения государства, - сказал он. - Это историческое событие на всем пространстве СНГ».

    Эксперт подчеркнул, что поправки в Конституцию Казахстана делают Президента Касым-Жомарта Токаева «очень ответственным и решительным лидером».

    По мнению политолога, лидер республики будет сталкиваться с определенными трудностями в реализации инициируемых реформ в условиях сохраняющегося исторического, политического, экономического и прочего навеса прежнего руководства. Однако его посыл в построение другого Казахстана является «очень человеческим и выношенным в себе».

    Комментируя сами поправки в главный закон страны, эксперт обратил внимание на принятие нововведения, которое облегчает голосование по одномандатным округам и предоставляет гораздо больше возможностей для участия в политической жизни и, в частности, более свободных условиях создания политической партий.


    «То, что люди снизу могут заявлять о своих пристрастиях и организовываться – это замечательно, - сказал А.Дубнов. - И еще очень важно, что теперь в Конституции прописывается, что земля и ее недры принадлежат народу. В отличие от того

    раньше они принадлежали государству, а значит и элитным группировкам».


    Он также обратил внимание на создании Комиссии по возврату незаконно вывезенных из Казахстана средств. «Работа очень трудная, безбрежная. Но это свидетельство невозврата перемен», - сказал он.


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    Политика Референдум Мнения
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