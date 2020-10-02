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Голосование на праймериз в Актюбинской области проходит активно – Ербол Данагулов

Автор:  
Самал Ендибаева
2 Октября 2020, 21:50
Голосование на праймериз в Актюбинской области проходит активно – Ербол Данагулов

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Голосование на праймериз в Актюбинской области проходит активно. На сегодняшний день проголосовало более половины членов партии. Об этом рассказал председатель оргкомитета праймериз, первый заместитель филиала партии Ербол Данагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 19.33 часов в голосовании приняли участие более 18700 человек из числа партийцев. Голосование проходит активно. Всего в нашем регионе насчитывается более 30 тысяч членов партии. Активность проявили партийцы из Мартукского, Мугалжарского и Каргалинского районов, где проголосовали уже более 70 процентов избирателей. Призываю членов партии отдать голоса за самых лучших кандидатов. Считаю, что в этот ответственный час надо проявить гражданскую позицию и активность», - сказал Е. Данагулов.

По словам Е. Данагулова, ранее в регионе была проведена определенная подготовительная работа. Была проведена авторизация более 30 тысяч членов партии, определено 118 мест для голосования, из которых 72 места были оснащены компьютерами и интернетом для проведения онлайн голосования. 42 участка проводят голосование традиционным способом.

Кандидаты праймериз провели более 5 тысяч встреч с избирателями, из которых 642 встречи в онлайн-формате.



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