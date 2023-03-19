Голосование на парламентских выборах Казахстана завершено на избирательных участках в Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Голосование на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней Республики Казахстан завершены на всех трех участках, организованных в Турецкой Республике, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На территории Турции при дипломатических представительствах Казахстана с 7:00 утра по местному времени работали избирательные участки №286, 255 и 296. Они осуществляли свою деятельность в интенсивном режиме и ровно в 20:00 голосование было прекращено.

В Турции весь день наблюдалась высокая активность казахстанских граждан. Практически до окончания времени избиратели приходили на участки для того, чтобы сделать свой выбор. Большинство казахстанцев, проявивших свою гражданскую позицию на турецкой земле, являлись студентами, туристами, бизнесменами, а также представителями дипломатических миссий и международных организаций.

Избирателям на всех трех участках, открытых в Турции, были обеспечены все необходимые условия. Для студентов из отдаленных регионов был предусмотрен автотранспорт. Кроме того, для казахстанцев, которые по состоянию здоровья не смогли посетить избирательные участки, были организованы мобильные урны.

Отмечается, что на избирательном участке в Анкаре проголосовало большое количество людей. Граждане Казахстана проявили хорошую активность. В целом явка избирателей на территории Турции отмечается в положительном плане. Избирательные участки в городах Анкаре, Стамбуле и Анталье закрыты. В данное время члены комиссий приступили к подсчету голосов.

При этом, согласно оценкам независимых наблюдателей из числа представителей различных международных организаций в Турции, какие-либо нарушения в процессе голосования не выявлены. Избирательные права и иные процедуры проведения голосования были соблюдены.