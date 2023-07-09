Голосование на досрочных президентских выборах началось в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане стартовало голосование на досрочных выборах президента страны. Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени и продолжат работу до 20:00 часов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ЦИК, в список избирателей включено 19 млн 593 тысяч 838 граждан, образовано 14 окружных избирательных комиссий, создано 10 784 избирательных участка. Для узбекистанцев, находящихся за рубежом, открыты 56 избирательных участков в 39 странах. На территории Казахстана участки открылись в диппредставительствах Узбекистана в городах Астана, Алматы и Актау.

Расходы на подготовку и проведение досрочных президентских выборов составляют 174,1 млрд сумов ($15 млн), что на 41% меньше, чем выделялось на организацию предыдущих президентских выборов в 2021 году.

За ходом выборов следят 797 зарубежных наблюдателей от СНГ, ШОС, ОТГ, ОБСЕ, ЮНЕСКО и других международных организаций, а также 53 677 местных наблюдателей от политических партий и органов самоуправления граждан. Освещают выборы более 1,4 тысячи зарубежных и местных журналистов.

В выборах участвуют четыре кандидата. Экологическая партия выдвинула своего лидера Абдушукура Хамзаева, Народно-демократическая партия - лидера Улугбека Иноятова, Социал-демократическая партия «Адолат» - бывшего первого заместителя председателя Верховного суда Робахон Махмудову, а правящая партия «УзЛиДеП» - действующего президента Шавката Мирзиёева.

Для победы на выборах кандидату надо набрать более 50% голосов. Порог явки избирателей составляет 33%. Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля.

Это первые выборы после вступления в силу новой Конституции Узбекистана. Теперь срок президентских полномочий увеличен с пяти до семи лет. Принятие нового основного закона Узбекистана позволяет действующему главе республики Шавкату Мирзиёеву вновь избираться на эту должность.

Ранее сообщалось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о проведении досрочных выборов главы государства, которые назначены на 9 июля 2023 года. О причинах досрочных выборов и что они значат для политической системы Узбекистана читайте в материале МИА «Казинформ».