Голоса молодежи со всей Северной и Центральной Азии прозвучали на форуме ООН

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Энергичная молодежь и представителей правительств и заинтересованных сторон в области развития собрались на этой неделе на Многостороннем форуме Северной и Центральной Азии по реализации Целей в области устойчивого развития (ЦУР), чтобы поделиться своими надеждами по поводу создания более устойчивого будущего на фоне посткризисного восстановления и растущих вызовов в области развития, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости ЭСКАТО.

Открывая Форум, заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и Исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Салсия Алишахбана подчеркнула взаимосвязанность и кумулятивное воздействие кризиса COVID-19 на многие социально-экономические сектора. Северная и Центральная Азия, вероятно, столкнется с особенно серьезными последствиями, поскольку, по прогнозам ЭСКАТО, в 2020 году темпы роста ВВП сократятся более чем на 7 процентов. Пандемия еще сильнее усугубила существующее социальное неравенство, особенно среди уязвимых групп населения.

«Совместными усилиями правительствам и всем заинтересованным сторонам необходимо разрабатывать политику в социальном, экономическом и экологическом секторах, с тем чтобы гарантировать реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», – сказала г-жа Алишахбана.

Выступая с приветственной речью, Рашид Алимов, экс-генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества, подчеркнул: «Важно вынести правильные уроки из текущего кризиса, мобилизовать потенциал сотрудничества в сфере здравоохранения и образования, продовольственной и биобезопасности».

В ознаменование 75-летия ООН в рамках Форума был проведен диалог высокого уровня между видными деятелями и молодежью по вопросам формирования общего будущего в заключительное десятилетие для достижения ЦУР. Молодежь составляет 28,5 процента населения Северной и Центральной Азии и является одной из основных групп заинтересованных сторон, выступающих за более эффективное восстановление.

«Кризисные обстоятельства, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, повлекли за собой существенные изменения в образовании и науке, но мы рассматриваем их как возможности для развития. Во время пандемии мы поставили в приоритет детей из уязвимых категорий. Школьники с особыми потребностями, из малообеспеченных, многодетных семей не должны пострадать из-за дистанционного образования. Сейчас самое время отточить политики в сфере образования и создать инклюзивные возможности для более тесного и естественного включения наиболее уязвимых категорий в образовательную среду. Поддержка нужна родителям также как и учащимся и педагогам. Министерство и органы управления должны постараться создать все условия. Никто не должен быть оставлен без внимания», – сказал Асхат Аймагамбетов, министр образования и науки Республики Казахстан.

«COVID-19 крайне негативно отразился на всех людях в СЦА, но мы должны рассматривать воздействие на мужчин и женщин раздельно и вырабатывать соответствующие меры политики. Я думаю, что при разработке мероприятий больше всего внимания должно уделяться мальчикам и девочкам из сельских регионов», – поделилась Асель Кубанычбекова, основатель Фонда развития предпринимательства среди женщин, Кыргызстан.

Кризис COVID-19 также продемонстрировал уязвимость ведения бизнеса обычным образом и предоставил возможности для трансформации и создания более устойчивой, инклюзивной и жизнестойкой Северной и Центральной Азии. В этой связи участники Форума обсудили передовую практику в области реагирования, восстановления и принятия стратегических мер, включенных в долгосрочное планирование развития.

Результаты Форума послужат основой для главных тезисов Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию 2021 года, а также помогут государствам-членам в подготовке добровольных национальных обзоров (ДНД) и в реализации ЦУР.