Голос в трубке едва не оставил пожилую женщину без 3,5 млн тенге в Рудном

Бдительность проявили участковые инспекторы полиции из Рудного Иманбаев Бекзат и Исламбек Багдат. Они находились в банке, когда заметили, что пожилая женщина ведет себя нервно и подозрительно, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на Telegram -канал Polisia.kz.

- Бабушка обратилась к нам с просьбой заказать такси, при этом она параллельно с кем-то разговаривала по телефону. Голос в трубке говорил ехать на определенный адрес, где нужно положить на счёт деньги. Мы сразу поняли в чем дело. Бабушку успокоили, заблокировали номер мошенников. Правда их это не остановило, они звонили еще несколько раз с других номеров. После, мы вернулись в банк, положили деньги на счёт обратно и отвезти женщину домой, – рассказали участковые.