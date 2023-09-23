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    16:59, 23 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Голос в трубке едва не оставил пожилую женщину без 3,5 млн тенге в Рудном

    участковые мошенники телефон
    Фото: Polisia.kz

    Бдительность проявили участковые инспекторы полиции из Рудного Иманбаев Бекзат и Исламбек Багдат. Они находились в банке, когда заметили, что пожилая женщина ведет себя нервно и подозрительно, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    - Бабушка обратилась к нам с просьбой заказать такси, при этом она параллельно с кем-то разговаривала по телефону. Голос в трубке говорил ехать на определенный адрес, где нужно положить на счёт деньги. Мы сразу поняли в чем дело. Бабушку успокоили, заблокировали номер мошенников. Правда их это не остановило, они звонили еще несколько раз с других номеров. После, мы вернулись в банк, положили деньги на счёт обратно и отвезти женщину домой, – рассказали участковые.

    Пенсионерка поблагодарила инспекторов за бдительность.

    Теги:
    полиция Мошенничество Костанайская область
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