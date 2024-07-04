Голос ШОС должен и будет громче звучать на международной арене - Касым-Жомарт Токаев

Выступая перед участниками заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, которое продолжилось в формате «ШОС +», Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль Шанхайской организации сотрудничества на международной арене, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

– Сегодня мир сталкивается с серьезными вызовами, обусловленными беспрецедентными геополитическими противоречиями и нарастающим конфликтным потенциалом. Под угрозой находится архитектура международной безопасности, что может привести к тяжелейшим последствиям для всего человечества. В такой судьбоносный период на нас возложена огромная ответственность за укрепление мира, стабильности, безопасности путем коллективных усилий на региональном и глобальном уровнях. Шанхайская организация сотрудничества с учетом своего авторитета, значительных экономических и человеческих ресурсов, способна выработать эффективные решения для достижения целей устойчивого развития и преодоления современных вызовов. Лозунг председательства Казахстана в ШОС «Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию» емко отражает дух нашей общей миссии, – сказал Президент.

Продвижение повестки мирного и гармоничного развития Касым-Жомарт Токаев назвал первостепенной задачей многостороннего сотрудничества в рамках ШОС.

– Убежден, разрешить имеющиеся в мире узловые противоречия и обеспечить долгосрочную стабильность в мире можно только благодаря коллективным усилиям и мудрой дипломатии. В этом плане большая надежда возлагается на Организацию Объединенных Наций, которая в следующем году отметит свою восьмидесятую годовщину. Альтернативы этой универсальной организации нет, ее потенциал далеко не исчерпан. Наша общая задача – усилить роль ООН как основного международного института обеспечения глобальной безопасности, способного эффективно противостоять вызовам XXI века. Голос ШОС должен и будет громче звучать на международной арене, продвигая консолидированную позицию по различным проблемам современности. Поэтому весьма актуальным является принятое нами Заявление о принципах добрососедства, доверия и партнерства, – подчеркнул Глава государства.

Президент Казахстана предложил к 80-й годовщине Организации Объединенных Наций, а также 20-летию сотрудничества между ШОС и ООН принять резолюцию Генеральной Ассамблеи в поддержку инициативы «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие».