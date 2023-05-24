Голос на миллион: всемирно прославленному певцу Димашу Кудайбергену исполнилось 29 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – «Кумир миллионов», «Голос на миллион», «Его творчество трогает наши сердца и души». Так отзываются фанаты о молодом всемирно прославленном казахстанском певце Димаше Кудайбергене, который сегодня отмечает свое 29-летие. Корреспондент МИА «Казинформ» собрала интересные факты из жизни и творчества певца.

Главным сюрпризом сегодняшнего дня, наверное, стало появление видео с Димашем Кудайбергеном на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

«Привет, Таймск-сквер»! Привет, мир! Привет, 29 лет! Большое спасибо всем за такое уважение», - подписал публикацию артист.

В первый раз Димаш вышел на сцену в эпизодической роли в спектакле. В 5 лет, будучи учеником детской музыкальной студии по классу фортепиано и вокала, впервые спел на сцене музыкального колледжа. В 6 лет стал лауреатом республиканского конкурса «Айналайын» в номинации «Фортепиано», а в 10 лет выступал в качестве ведущего различных областных мероприятий.

В 2010 году стал лауреатом І премии международного фестиваля «Звонкие голоса Байконура». В 2012 году удостоен гран-при Республиканского конкурса молодых исполнителей «Жас канат» и завоевал диплом лауреата І премии Международного телеконкурса эстрадных исполнителей «Восточный базар», через год стал победителем первого международного фестиваля молодых исполнителей «Мейкин Азия». В 2014 году окончил Актюбинский музыкальный колледж им. А. Жубанова по специальности «Академическое пение» и поступил в Казахский национальный университет искусств на факультет «Искусство эстрады».

Настоящую популярность обрел, завоевав гран-при XXIV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Славянский базар-2015» в Витебске. 28 октября 2015 года в Стамбуле Димаш впервые представлял Казахстан на международном Азиатско-Тихоокеанском телефестивале «ABU Song Festivals». В 2016 году Димашу была присуждена государственная стипендия Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации в области культуры.

22 января 2017 года Димаш Кудайберген впервые выступил в китайской программе «I am a singer», в которой соревнуются исключительно профессиональные певцы и 15 апреля 2017 года занял второе место. В своем финальном выступлении спел дуэтом с популярной китайской певицей Шан Венже. 27 марта 2017 года Димаш Кудайберген выиграл премию Top Chinese Music Award, победив в номинации «Самый популярный певец в Азии». Эта премия является аналогом известной премии «Грэмми», но только в Китае. На церемонии награждения, в Шанхае, певец исполнил композицию «SOS d'un terrien en détresse».

Димаш известен своим широким вокальным диапазоном, охватывающим 5 октав, 4 ноты и 1 полутон. Его диапазон простирается от нижней части баритонового регистра до самых высоких нот сопрано и свисткового регистра. Несмотря на то, что после прохождения обучения в жанре академического оперного пения был приглашен на работу в Государственный театр оперы и балета «Astana opera», Димаш решил развивать свою карьеру в современной музыке с использованием классических элементов, а также традиционной казахской музыки и поп-музыки.

В этом году Димаш Кудайберген решил сделать для себя подарок. Для своих поклонников он приготовил сюрприз – презентация нового клипа. Певец признался, что произведение «Өмір» он посвятил своим слушателям, которые мотивируют его, заставляя испытывать бурю эмоций.

К слову, перед своим днем рождения вместе с Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым Димаш Кудайберген побывал в Китае. В Лотосовом парке династии Тан Димаш Кудайберген выступил для лидеров стран Центральной Азии и Си Цзиньпина.

После важной командировки, как для Главы государства, так и для артиста Димаш Кудайберген опубликовал фотографию и видео с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, подписав публикацию: «Момент беседы с Главой государства Касым-Жомартом Кемелулы в бескрайнем небе после важной командировки!»

Димаш Кудайберген – частый гость мероприятий как государственного, так и международного уровней. Два года назад Димаш Кудайберген выступил на открытии недели празднования инаугурации избранного президента США Джо Байдена.

Его песни звучат по всему миру. Его творчеством восхищаются все, фанаты знают наизусть его песни, на его концерты в Казахстане приезжают слушатели со всего мира, учат казахский язык, носят футболку с его принтом, появляется специальная программа о нем, а фильме о Димаше номинируют на международную премию – одним словом во всем мире появился удивительный феномен Димаша.

Каждый год выдается плодотворным для артиста. К примеру, в прошлом году он вошел в список 500 самых влиятельных мусульман мира. Также Димаш Кудайберген возглавил ТОП-5 казахстанцев по всему миру.

В сентябре прошлого года он собрал свыше 35 тысяч зрителей на Центральном стадионе Алматы на первом сольном концерте, включая 20 тысяч туристов из 68 стран мира. А в преддверии Нового Года стало известно о том, что Димаш Кудайберген стал обладателем стипендии «Болашак».

Главный подарок, который непременно обрадует артиста, безусловно, громкие аплодисменты и любовь зрителей. В качестве подарка на день рождения поклонники Димаша из Польши исполнили песню на казахском языке. Песня была исполнена хором DiVoices, который был основан польским фан-клубом Dimash Kudaibergen Fanclub Poland. 18 красивых голосов польских Dears слились воедино, исполнив композицию любимого артиста на его родном языке.