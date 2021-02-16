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    15:22, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Гололед в столице: астанчан призвали быть внимательными на дорогах

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с резким потеплением и образованием гололеда, полицейские столицы рекомендуют горожанам быть внимательными на дорогах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Нур-Султана.

    «За вчерашние сутки в столице зарегистрировано 58 дорожно-транспортных происшествий, за ночь 13. С утра зарегистрировано 24 ДТП. Пострадавших в дорожных происшествиях не зарегистрировано. Рекомендуем водителям быть особо осмотрительными при проезде перекрестков и пешеходных переходов, строго соблюдать скоростной режим. Для пешеходов увеличивается риск получения травм при падении. Просим горожан сохранять меры предосторожности при переходе через дорогу и пешеходные переходы», - говорится в распространенном сообщении.

    Департамент полиции Нур-Султана предупреждает о том, что с ухудшением погодных условий и плохой видимостью, междугороднее движение транспортных средств периодически ограничивают. В полиции посоветовали водителям воздержаться от междугородних поездок и следить за сообщениями о погоде и состоянии трасс.


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