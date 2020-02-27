Гололед в Семее: работа общественного транспорта возобновлена

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее из-за гололеда была частично парализована работа общественного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городском инфоцентре сообщили, что в социальных сетях идет поток жалоб недовольных горожан, ведь многие просто-напросто не могли добраться до работы - пришлось вызывать такси. Как пояснили в городском отделе транспорта и автомобильных дорог, данный случай был единичным и впредь подобных ситуаций не повторится.

«Сегодня в 5 утра выпало много осадков в виде дождя. Коммунальными службами города сразу же был принят ряд мер по подсыпке проезжей части, но результатов это не дало. Всё, чем мы засыпали проезжую часть, тут же смывалось водой. Соответственно, когда утром порядка 30-40 автобусов выехали, как полагается, на линию, не было сцепления колес с проезжей частью, так как на проезжей части образовалась корка льда. В связи с этим автобусный парк принял решение пока остановить выход транспорта», – пояснил руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Семея Сериккали Жуманов.

До 8 утра проводились мероприятия по подсыпке дорог инертным материалом, но результатов вновь не было, после чего было принято решение о закрытии дорог по всем направлениям. Дороги были закрыты в сторону Павлодара и Усть-Каменогорска, трассы Семей-Карауыл и Семей-Алматы. Позже, когда дождь прекратился, вновь началась подсыпка трассы солевой смесью и к 11 часам автобусы вновь вышли на маршрут.

«В 10 часов лично проехал по городским маршрутам. Проезжая часть восстановилась, корка льда ушла. Было принято решение о возобновлении автобусного сообщения. Так как поступила информация, что на трасе Семей–Усть-Каменогорск–Шемонаиха было ДТП, в котором пострадало 8 человек, мы приняли решение не подвергать жизни людей опасности и ограничили движение. В 10 часов порядка 70-80% автобусного парка вышло на линию. Директор автопарка вместе с водителями проехал по маршруту, и в 11 часов движение автобусов было возобновлено. На первом месте у нас жизнь людей. Если бы мы 20-40 человек посадили в автобус, и он опрокинулся, тогда бы вы со мной по-другому разговаривали», – обратился Сериккали Жуманов к представителям прессы.

На данный момент, как пояснили в отделе транспорта, ситуация в городе стабилизировалась. Дорожная техника продолжает работу по очистке снежной наледи и грейдеровке проезжей части. На линии работают 75-80% автобусов, причем работать они будут, как и полагается, до вечера. К слову, к вечеру в городе прогнозируется плюсовая температура, а потому образования снежной наледи наутро не ожидается. Однако, в случае, если ситуация всё же повторится, работа транспорта приостановлена не будет.