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Гололед в Алматы: с утра 25 ДТП и 10 пострадавших

8 Февраля 2022 10:40
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Гололед в Алматы: с утра 25 ДТП и 10 пострадавших

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -В связи с гололедом полиция Алматы призывает участников дорожного движения к бдительности и осторожности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С шести утра в верхней части мегаполиса произошло свыше 25 дорожно-транспортных происшествий, 10 - с пострадавшими. Понятно, что осадки, гололед значительно осложняют дорожную обстановку в городе: имеют место заторные явления, ухудшается пропускная способность автотранспорта», - сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы полковник полиции Манап Саттаров.

Но, по его словам, практика показывает , что чаще всего этим явлениям предшествует низкая дисциплина участников дорожного движения.

«Некоторые водители не снижают скорость, создают аварийные ситуации, осуществляют опасные маневры, неуважительно относятся друг к другу. Пешеходы, между тем, перебегают дорогу в неположенном месте. Эти факторы негативно отражаются на дорожной обстановке в целом», - отметил полковник Саттаров.

В связи с ухудшением погодных условий Департамент полиции Алматы призывает неукоснительно соблюдать правила дорожного двидения и все меры безопасности.


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#Алматы   #ДТП   #Происшествия   #Транспорт   #Погода  
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Автор:

Гульзат Сахова

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