Гололед, туман, ветер: штормовое предупреждение объявили в двух областях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в двух областях республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

30 октября в Костанайской области местами ожидаются гололед, туман. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%

30 октября ночью в Мангистауской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.