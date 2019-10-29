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Гололед, туман, ветер: штормовое предупреждение объявили в двух областях

29 Октября 2019 19:55
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Гололед, туман, ветер: штормовое предупреждение объявили в двух областях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в двух областях республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Ключевые слова: Костанайская область, Казгидромет, Мангистауская область, Погода,
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