Гололед, туман и усиление ветра прогнозируют синоптики в СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Ночью 18 марта в Северо-Казахстанской области местами ожидается гололед. Сутки 18-19 марта местами ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, местами 15-20, порывы 25 м/с.

В Петропавловске 18-19 марта ожидается ветер западный, юго-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.