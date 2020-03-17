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Гололед, туман и усиление ветра прогнозируют синоптики в СКО
17 Марта 2020 14:37
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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Ночью 18 марта в Северо-Казахстанской области местами ожидается гололед. Сутки 18-19 марта местами ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, местами 15-20, порывы 25 м/с.
В Петропавловске 18-19 марта ожидается ветер западный, юго-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Казгидромет, Погода,
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