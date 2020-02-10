Гололед: сколько людей получили травмы в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске за прошедшие три дня в отделение травматологии третьей городской больницы обратились 137 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В субботу в Петропавловске столбик термометра поднимался до плюс трех градусов. Таяние снега вечером сменилось снегопадом и резким понижением температуры, и без того скользкие улицы превратились в настоящий каток.
«За три дня – пятница, суббота и воскресенье - в отделении травматологии зарегистрировали 137 обращений, из них 70 человек - с уличными травмами. 25 получили разрывы связок, у 26 – переломы. В детскую областную больницу с травмами обратились 60 детей. У одного ребенка зарегистрировали перелом плеча, у троих – закрытые черепно-мозговые травмы», - проинформировали в пресс-службе управления здравоохранения.
В социальных сетях горожане жалуются на скользкие тротуары и участки дорог возле остановок. Городские власти утверждают, что инертными материалами дороги посыпают своевременно.
«В связи с резкими изменениями погодных условий коммунальные службы посыпают дороги инертными материалами. Используют пескосоляную смесь, которая отлично справляется с гололедом. Подсыпка дорог проводится преимущественно в ночное время суток и в зависимости от состояния дороги. В экстренным случаях машины выходят днем, когда происходит активное снеготаяние. Подсыпают тротуары, подъездные пути к остановочным павильонам и проезжую часть», - говорится в сообщении на официальном сайте акимата Петропавловска.
Ранее мы рассказывали, почему коммунальные службы города используют в качестве противогололедного материала пескосоляную смесь. Напомним, в этом году на зимнее содержание дорог Петропавловска выделили 625 млн тенге.
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