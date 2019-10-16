Гололед, порывистый ветер и туман ожидаются в Казахстане 17 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Местами сильные осадки, туман и гололед ожидаются в Казахстане 17 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане сохраняется ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с.

В Костанае ожидается ветер северо-западный, порывы 18 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Семее ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

17-18 октября в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный местами 15-20 м/с, днем 18 октября порывы 25 м/с.

В Петропавловске днем 17-18 октября ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с. 18 октября ожидается гололед.