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Гололед ожидается в трех областях Казахстана

Редактор:  
Гульмира Байзакова
29 Сентября 2022, 17:10
Гололед ожидается в трех областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Гололед ожидается в трех областях Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

30 сентября ночью на севере Абайской области ожидается туман. На дорогах - гололед. Ветер северо-западный, северный на западе, в центре, юге области - порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. На дорогах - гололед. Ветер северо-западный, северный на западе, в центре, юге области - порывы 15-20 м/с.

На западе Костанайской области ожидается гололед. На севере области - туман. Ветер юго-восточный днем на западе области - порывы 15-20 м/с.



Фото из открытых источников


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