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Гололед ожидается в Мангистауской области 11 февраля
10 Февраля 2020 20:23
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили синоптики в Актау и Мангистауской области из-за гололеда, предает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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«11 февраля в Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед. В Актау ожидается гололед», - говорится в сообщении.
Ключевые слова: Мангистауская область, Погода,
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