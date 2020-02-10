Гололед ожидается в Мангистауской области 11 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили синоптики в Актау и Мангистауской области из-за гололеда, предает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«11 февраля в Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед. В Актау ожидается гололед», - говорится в сообщении.