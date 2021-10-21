Гололед ожидается в ближайшие сутки в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жителям Северо-Казахстанской области в ближайшие сутки прогнозируют ненастную погоду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Службы спасения 112 распространила штормовое предупреждение на 21-е октября. Днем в четверг на большей части области ожидаются осадки: дождь и снег. На севере, западе области возможны гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный со скоростью 15-20 метров в секунду ночью - на западе области, днем – на большей части региона.

По информации РГП «Казгидромет», ночью температура воздуха составит 2-7 градусов тепла, днем – 7-12 тепла. В Петропавловске 21-го октября, по прогнозам синоптиков, ожидается погода без осадков.

Середина октября в области непривычно теплая. На протяжении нескольких дней стоит ясная и солнечная погода, воздух прогревается до 12-15 градусов тепла. И потому сообщение о внезапном ухудшении погоды стало неожиданным. Тем не менее, судя по погодным информерам, погожие дни еще порадуют североказахстанцев.