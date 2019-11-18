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Гололед ожидается в Актюбинской области
18 Ноября 2019 21:45
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Штормовое предупреждение объявлено в Актюбинской области в связи с гололедом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.
Новости по темеКак вести себя во время метели - рекомендации ДЧС Нур-Султана Погода в Казахстане на 19-21 ноября: ожидаются 30-градусные морозы В Нур-Султане 19 ноября ожидаются снег и метель
Штормовое предупреждение объявлено с 20 часов 18 ноября до 20 часов 19 ноября.
Ночью 19 ноября в Актюбинской области ожидаются гололед, низовая метель, местами туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем местами 18 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95 процентов, сообщили в пресс-службе департамента.
Ключевые слова: Актюбинская область, Погода,
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