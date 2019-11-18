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Гололед ожидается в Актюбинской области

18 Ноября 2019 21:45
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Гололед ожидается в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Штормовое предупреждение объявлено в Актюбинской области в связи с гололедом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

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Штормовое предупреждение объявлено с 20 часов 18 ноября до 20 часов 19 ноября.

Ночью 19 ноября в Актюбинской области ожидаются гололед, низовая метель, местами туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем местами 18 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95 процентов, сообщили в пресс-службе департамента.

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Ключевые слова: Актюбинская область, Погода,
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Автор:

Самал Ендибаева

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