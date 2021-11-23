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    22:22, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Гололед на дорогах: актюбинские полицейские обратились к водителям

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинские полицейские предупреждают водителей о возросшей аварийности в связи с гололедом на дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

    Согласно штормового предупреждения, завтра на севере области сохраняется гололед и низовая метель. Ветер западный, ночью на востоке области - порывы 15-20 метров в секунду.

    «В связи с ухудшением погодных условий на территории области в виде выпадением снега, на дорогах возможно образование наката, налипание мокрого снега, снежные заносы, обледенение дорожного полотна, что может привести к аварийным ситуациям», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

    На днях на скользком участке дороги перевернулась автомашина, пострадали два пассажира. 21 ноября 45-летний водитель автомашины « Mitsubish Delica», двигаясь со стороны поселка Жанажол в направлении поселка Кожасай, не учитывая дорожные метеорологические условия на скользком участке дороги, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание в правую сторону по ходу движения транспортного средства.

    «В результате ДТП две женщины госпитализированы в центральную районную больницу поселка Кенкияк», - комментирует Е.Саркулов.

    Полицейские призывают водителей быть предельно внимательными в эти дни. Если поездку невозможно отложить, автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров. Важно помнить, что в условиях скользкой дороги сцепление колес с асфальтом уменьшается, тормозной путь увеличивается, а шансы попасть в ДТП возрастают.

    Обязательно передвигайтесь на автомобиле, оборудованном зимней резиной, соответствующей техническому регламенту. Пешеходам рекомендуется переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. Кроме того, водителям, перевозящим детей, необходимо соблюдать правила перевозки и использовать детские удерживающие устройства.


    Теги:
    Дороги Погода Транспорт Правоохранительные органы Актюбинская область
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